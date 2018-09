Vier Spiele Sperre und 10.000-Euro-Geldstrafe für Bellarabi

Bayer 04 Leverkusen

Frankfurt/Main (dpa) - Karim Bellarabi ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen des groben Fouls an Bayern Münchens Profi Rafinha für vier Spiele gesperrt worden. Zudem muss der 28 Jahre alte Leverkusener eine 10.000-Euro-Geldstrafe bezahlen, gab der DFB in Frankfurt am Main bekannt.

