Weigl verpasst BVB-Trainingsauftakt

Anhaltende Leistenbeschwerden

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund wird am Samstag ohne Julian Weigl in die Saisonvorbereitung für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga starten.

