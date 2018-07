Welche Neuerungen gibt es in der 3. Fußball-Liga?

Auftakt am 27. Juli

Leipzig (dpa) - Die 3. Fußball-Liga startet am Freitag mit der Partie Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC in ihre elfte Saison. Und hat dabei einige Neuerungen parat. Vor allem ist sie so stark und traditionsreich besetzt wie nie zuvor. Das dürfte das Zuschauerinteresse enorm steigern.

