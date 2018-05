Golfprofi Simpson führt in Ponte Vedra Beach vor Finalrunde

Players Championship

Ponte Vedra Beach (dpa) - Golfprofi Webb Simpson dominiert weiter die Players Championship. Der 32-jährige Amerikaner spielte in Ponte Vedra Beach eine 68er-Runde und führt das hochkarätig besetzte PGA-Turnier in Florida mit insgesamt 197 Schlägen souverän an.

