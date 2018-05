Kaymer mit Aufholjagd in Charlotte: Rang 13 zur Halbzeit

Starke 67er-Runde

Charlotte (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat am zweiten Tag des PGA-Turniers in Charlotte dank einer starken 67er-Runde den Anschluss an die Top Ten geschafft.

