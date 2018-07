Siem 14. bei Scottish Open - Stone siegt dank 60er-Runde

Gullane (dpa) - Der deutsche Golfprofi Marcel Siem hat seinen fünften Titel auf der European Tour verfehlt. Der 37-jährige Ratinger fiel am Finaltag der Scottish Open in Gullane mit einem Gesamtergebnis von 268 Schlägen vom zweiten auf den geteilten 14. Rang zurück. Den Sieg bei dem mit sieben Millionen Dollar dotierten Turnier in der Nähe von Edinburgh sicherte sich am Sonntag der Südafrikaner Brandon Stone (260 Schläge) dank einer überragenden 60er-Schlussrunde.

