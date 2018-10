100 Tage vor der Handball-WM: Ein neues «Wintermärchen»?

Heim-Turnier

Stuttgart (dpa) - Die Handball-WM 2019 rückt immer näher. Am Dienstag sind es noch 100 Tage, bis die deutsche Mannschaft mit ihrer Partie gegen Korea das Heim-Turnier in Berlin eröffnet. Vor dem Anwurf am 10. Januar beantwortet die Deutsche Presse-Agentur einige Fragen.

