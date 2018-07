DHB-Team bestreitet erstes EM-Qualifikationsspiel in Wetzlar

Gegen Israel

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird ihr erstes Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2020 in Wetzlar bestreiten. Israel ist am 24. Oktober in der Rittal Arena der Gegner.

