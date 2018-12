Deutsche Handballerinnen kämpfen bei EM ums Weiterkommen

K.o.-Duell gegen Tschechien

Brest (dpa) - Für die deutschen Handballerinnen gibt es bei der Europameisterschaft in Frankreich schon ein K.o.-Duell: Im letzten Vorrundenspiel gegen Tschechien reicht am Mittwoch (18.00 Uhr) ein Unentschieden gegen die noch punktlosen Tschechinnen zum Einzug in die Hauptrunde.

