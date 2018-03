«Die Recken»: Vom Fast-Absteiger zum Senkrechtstarter

TSV Hannover-Burgdorf

Hannover (dpa) - Die Schultern der Recken sind sprichwörtlich so breit geworden, dass sie kaum noch durch die Tür passen. Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf, der sich stolz «Die Recken» nennt, steht erstmals in der Pokal-Geschichte im Final Four um die DHB-Trophäe.

