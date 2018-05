EHF erlöst über 500 Millionen Euro in zehn Jahren

Rekordvertrag

Köln (dpa) - Die Europäische Handball Föderation EHF hat am Rande des Champions-League-Finalturniers in Köln den größten Fernseh- und Vermarktungsvertrag in der Handballgeschichte unterzeichnet.

