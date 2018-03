Frisch Auf Göppingen sichert sich Gruppensieg im EHF-Pokal

Unbesiegt

Nasice (dpa) - Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen hat sich im EHF-Pokal vorzeitig den Sieg in der Gruppe C gesichert. Der Handball-Bundesligist setzte sich in Kroatien beim Tabellenzweiten RK Nexe Nasice 27:24 (15:8) durch und bleibt damit nach fünf Partien in der Gruppenphase unbesiegt.

Copyright © mittelhessen.de 2018