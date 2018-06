Fürstenfeldbruck fordert Rhein-Neckar Löwen

DHB-Pokal

Düsseldorf (dpa) - Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen treffen als Cup-Verteidiger in der ersten Runde des DHB-Pokals auf den Süd-Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Düsseldorf.

