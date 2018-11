Handballerinnen starten EM-Vorbereitung - Zverev als Vorbild

Behnke neue Kapitänin

Frankfurt/Main (dpa) - Den neuen Tennis-Weltmeister Alexander Zverev als Vorbild, die Kreisläuferin Julia Behnke als neue Kapitänin und fünf Turnier-Debütantinnen im Kader - so starten die deutschen Handballerinnen in die letzte Phase der Vorbereitung auf die EM in Frankreich.

