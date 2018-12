Handballerinnen von Einzug in EM-Hauptrunde überzeugt

Nach Niederlage gegen Rumänien

Brest (dpa) - Den Kopf freibekommen, fokussieren - und dann in die Hauptrunde der Europameisterschaft in Frankreich einziehen: Das ist das Ziel der deutschen Handballerinnen vor dem abschließenden Vorrundenspiel am Mittwoch (18.00 Uhr) gegen Tschechien.

