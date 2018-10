Pflicht erledigt, Heim-WM im Blick: DHB-Team auf Zielgerader

WM-Qualifikation

Pristina (dpa) - 73 Tage bleiben Handball-Bundestrainer Christian Prokop nun noch. Am 10. Januar startet die deutsche Mannschaft gegen eine Auswahl Koreas in die Heim-Weltmeisterschaft - und bis zum Anpfiff in Berlin wartet auf den Coach noch Arbeit.

