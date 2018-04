Rhein-Neckar Löwen wollen endlich den DHB-Pokal gewinnen

Handball

Hamburg (dpa) - Im elften Anlauf soll es endlich klappen: Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen streben bei der Endrunde um den DHB-Pokal am kommenden Wochenende in Hamburg den Titel an.

Copyright © mittelhessen.de 2018