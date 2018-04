THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt wollen das Unmögliche

Handball-Champions-League

Kiel/Flensburg (dpa) - Alfred Gislason weiß genau, was seine Handballer vom THW Kiel am Sonntag erwartet: «Es wird die Hölle los sein», sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League im TV-Sender Sky.

