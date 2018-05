Zwischen Aufbruch und Abschied: DHB-Frauen wollen zur EM

Handball

Alytus/Litauen (dpa) - Emily Bölk schickte nach der Ankunft in Litauen via Twitter noch schnell einen fröhlichen Gruß in die Heimat, dann stürzte sie sich mit den deutschen Handballerinnen voller Feuereifer in die Vorbereitung auf den Endspurt um die EM-Tickets.

Copyright © mittelhessen.de 2018