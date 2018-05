Aus für Vize-Weltmeisterin Schäfer im Siebenkampf

Probleme mit der Kugel

Götzis (dpa) - Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer hat die EM-Qualifikation im Siebenkampf in Götzis denkbar unglücklich verpatzt. Die Frankfurterin legte drei ungültige Versuche im Kugelstoßen hin und ist nun auf die zweite Ausscheidung in drei Wochen in Ratingen angewiesen.

