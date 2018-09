Berlin-Marathon: Kipchoge will den Weltrekord knacken

Schnelles Pflaster

Berlin (dpa) - Eliud Kipchoge hat den Marathon-Weltrekord schon lange in den Beinen - in Berlin will ihn der Kenianer am Sonntag (Start 9.15 Uhr) im dritten Anlauf nach 2015 und 2017 knacken.

