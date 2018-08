Das bringt der Tag bei der Leichtathletik-EM

Programm am Donnerstag

Berlin (dpa) - Die deutschen Speerwurf-Asse wollen die Medaillen bei den Europameisterschaften am liebsten unter sich ausmachen: Weltmeister Johannes Vetter, der deutsche Meister Andreas Hofmann und Olympiasieger Thomas Röhler führen die Weltbestenliste an und sind in Berlin die Topfavoriten.

Copyright © mittelhessen.de 2018