Dritter Sieg in London: Kipchoge rennt Weltrekord hinterher

Marathon

London (dpa) - Eliud Kipchoge bleibt im Marathon derzeit das Maß aller Dinge, hetzt dem Weltrekord aber weiter vergebens hinterher. Der 33 Jahre alte Kenianer gewann am Sonntag in 2:04:27 Stunden zum dritten Mal nach 2015 und 2016 den 42,195-Kilometer-Klassiker in London.

Copyright © mittelhessen.de 2018