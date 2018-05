Harrer und Tesfaye steigen bei 10.000-Meter-Lauf aus

Deutsche Meisterschaften

Pliezhausen (dpa) - Die Favoriten Corinna Harrer und Homiyu Tesfaye haben bei den deutschen 10.000-Meisterschaften in Pliezhausen aufgegeben und so die Norm für die Leichtathletik-EM im August in Berlin verpasst.

