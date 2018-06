Hürdenläufer mit zweitbester Zeit der Geschichte

Nobody aus der Karibik

Eugene (dpa) - Ein 20 Jahre alter Nobody hat die zweitbeste Zeit der Leichtathletik-Geschichte über 400 Meter Hürden auf die Bahn gezaubert. Rai Benjamin von den Karibik-Inseln Antigua und Barbuda rannte die Stadionrunde bei den Universitäts-

Meisterschaften in Eugene (Oregon) in 47,02 Sekunden.

