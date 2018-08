Pizza als Belohnung: Siebenkampf-Ass Schäfer will Medaille

Leichtathletik-EM

Berlin (dpa) - Eine Pizza bitte! Wenn Siebenkämpferin Carolin Schäfer etwas Größeres vollbracht hat, gelüstet es sie nach etwas Leckerem. Das war nach dem Silbergewinn bei der WM 2017 in London so und nach dem erfolgreichen Ende der Zitter-Qualifikation für die EM in Berlin ebenfalls.

