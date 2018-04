Rehm fordert Nicht-Behinderte wieder heraus

Prothesen-Springer

Berlin (dpa) - Der Leverkusener Prothesen-Weitspringer Markus Rehm will in diesem Jahr seine persönliche Bestmarke verbessern und den Titel bei den Para-Europameisterschaften in Berlin (20. bis 26. August) gewinnen.

Copyright © mittelhessen.de 2018