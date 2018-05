Robert Harting plant Härtetest für EM-Norm

Diskus-Olympiasieger

Berlin (dpa) - Bei vier Wettkämpfen innerhalb von 13 Tagen will Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting seine Form testen, die Erfüllung der EM-Norm und die Teilnahme an seinem letzten ISTAF am 2. September hat der Berliner aber fest im Visier.

Copyright © mittelhessen.de 2018