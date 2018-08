Speerwerferin Hussong mit Schock-Wurf zum EM-Titel

67,90 Meter in Berlin

Berlin (dpa) - Zu ihrem letzten Versuch trat Speerwerferin Christin Hussong mit Tränen in den Augen als Europameisterin an. Einen Tag nach dem EM-Triumph von Olympiasieger Thomas Röhler zog die 24-Jährige aus Zweibrücken in Berlin nach und holte ihren ersten ganz großen Titel.

