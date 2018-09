Speerwurf-Saisonaufsteiger Hofmann: Rekord und WM im Visier

Leichtathletik

Mannheim (dpa) - Diese Saison lief für Speerwurf-Ass Andreas Hofmann genau so wie sein kämpferisches Lieblingsmotto: #hammerfettbombekrass! Doch wenn es nach ihm geht, soll es 2019 noch krasser werden. Nach seinem Traumjahr mit dem Diamond-League-

Triumph in Zürich, dem deutschen Meistertitel in Nürnberg und EM-Silber in Berlin möchte der 26 Jahre alte Modellathlet von der MTG Mannheim in der WM-Saison noch einen drauflegen.

