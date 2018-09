Top-Läufer Gabius visiert in Frankfurt deutschen Rekord an

Marathon

Frankfurt/Main (dpa) - Top-Läufer Arne Gabius visiert beim Frankfurt- Marathon seinen eigenen deutschen Rekord von 2:08:33 Stunden an. Der 37-Jährige tritt am 28. Oktober mit einem guten Gefühl bereits zum vierten Mal in der Mainmetropole an.

