Urteil um EM-Doppelstart von Pflieger am 25. Juli

Rechtsstreit

Darmstadt (dpa) - Im Rechtsstreit um einen Doppelstart von Läufer Philipp Pflieger bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in zwei Wochen Berlin wird das Urteil am Landgericht Darmstadt am 25. Juli gefällt, teilte der Richter nach der Verhandlung am Dienstag mit.

