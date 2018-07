Bottas und Hülkenberg in Spielberg ausgeschieden

Großer Preis von Österreich

Spielberg (dpa) - Valtteri Bottas und Nico Hülkenberg sind beim Formel-1-Rennen in Österreich ausgeschieden. Vorjahressieger Bottas musste am Sonntag in Spielberg in der 14. Runde seinen Mercedes vermutlich wegen Hydraulik-Problemen abstellen.

