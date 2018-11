Darüber wird auch gesprochen im Formel-1-Fahrerlager

Interlagos

São Paulo (dpa) - Den Kampf um die Fahrer-WM hat Sebastian Vettel schon vor dem vorletzten Grand Prix der Saison am Sonntag (18.10 Uhr MEZ) in Brasilien verloren. Mercedes und Lewis Hamilton will der Ferrari-Star nun nicht auch noch die Konstrukteurs-WM überlassen.

Copyright © mittelhessen.de 2018