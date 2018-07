Das muss man wissen zum Großen Preis von Ungarn

Formel 1 in Budapest

Budapest (dpa) - Sebastian Vettel möchte sein verpatztes Formel-1-Heimrennen schnell abhaken. Am besten ginge das für den Ferrari-Piloten mit einem Erfolgserlebnis am Sonntag (15.10 Uhr) in Budapest.

Copyright © mittelhessen.de 2018