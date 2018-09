Das muss man zum Großen Preis von Russland wissen

Formel 1 in Sotschi

Sotschi (dpa) - Sebastian Vettel läuft die Zeit davon. Der Ferrari-Star hofft aber immer noch auf die WM-Wende. Diese muss dem viermaligen Formel-1-Weltmeister am Sonntag beim 16. Saisonlauf am Schwarzen Meer in Sotschi gelingen.

