Der amerikanische Traum von Haas platzte am Streckenrand

US-Formel-1-Team

Melbourne (dpa) - Der amerikanische Traum platzte vorerst mit zwei Rennwagen am Streckenrand und 10.000 Euro Strafe. So nah war das US-Team Haas an einer großen Überraschung. So enttäuscht waren die Fahrer und Verantwortlichen nach dem Großen Preis von Australien.

