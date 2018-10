Ecclestone: Ferrari hat Schuld an Vettels Leistungsabfall

Formel 1

Mexiko-Stadt (dpa) – Der ehemalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone gibt Ferrari die Schuld am vorentscheidenden Leistungsabfall von Sebastian Vettel im WM-Kampf mit Lewis Hamilton. «Vettel spürte nicht den Rückhalt, den er gebraucht hätte. Er hatte darunter zu leiden. Ich glaube, er war allein», sagte der Brite, der an diesem Sonntag 88 Jahre alt geworden ist, der «Bild am Sonntag».

