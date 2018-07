Ereignisreicher Trainings-Tag: Vettel zufrieden

GP von Silverstone

Silverstone (dpa) - Nach einem ereignisreichen Trainingstag in Silverstone durfte Sebastian Vettel zufrieden sein. In der zweiten Session zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Mittelengland lag der viermalige Weltmeister mit seinem Ferrari vorn.

