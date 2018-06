Finne Bottas holt Pole in Spielberg - Vettel Dritter

Großer Preis von Österreich

Spielberg (dpa) - Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat wie im Vorjahr die Pole Position für den Großen Preis von Österreich erobert. Der Finne lag am Samstag in der Qualifikation in Spielberg vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton.

