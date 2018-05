Formel 1 will das Überholen erleichtern

Regeländerungen für 2019

Baku (dpa) - Sebastian Vettel & Co. sollen ab der kommenden Saison in der Formel 1 leichter überholen können. Die führenden Gremien der Königsklasse des Motorsports segneten eine Reihe von Regeländerungen in Sachen Aerodynamik für 2019 ab.

Copyright © mittelhessen.de 2018