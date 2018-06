Frankreich-Training: Hamilton hängt Vettel ab

Großer Preis von Frankreich

Le Castellet (dpa) - Sebastian Vettel muss in Frankreich den schnellen Verlust seiner gerade eroberten WM-Führung fürchten. Bei den ersten Trainingseinheiten der Formel 1 in Le Castellet konnte der Ferrari-Pilot am Freitag das Tempo von Titelverteidiger Lewis Hamilton nicht mitgehen.

