Großes Vertrauen in Ferrari: Vettel startet WM-Mission

Vor 200. Grand Prix

Melbourne (dpa) – Sebastian Vettel startet mit großem Vertrauen in seine Ferrari-Mannschaft in die WM-Mission 2018. «Ich weiß, wie gut die Jungs in Maranello arbeiten und auch wie engagiert sie sind», sagt der 30 Jahre alte Vierfach-Weltmeister aus Heppenheim.

