Hamilton holt Pole in Silverstone - Vettel Zweiter

Grand Prix von Großbritannien

Silverstone (dpa) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat die Pole Position für sein Heimrennen in Silverstone geholt. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im Mercedes in der Qualifikation knapp gegen seinen WM-Rivalen Sebastian Vettel im Ferrari durch.

