Hamilton unaufhaltsam: Mercedes beherrscht Japan-Training

Formel 1

Suzuka (dpa) - Angeführt von Lewis Hamilton hat Mercedes das Training zum Formel-1-Rennen in Japan dominiert. Der Titelverteidiger drehte am Freitag in Suzuka die schnellste Runde des Tages, Zweiter wurde sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas.

Copyright © mittelhessen.de 2018