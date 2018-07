McLaren kämpft um seine Formel-1-Zukunft

Niedergang einer Ikone

Silverstone (dpa) - Im Fahrerlager der Formel 1 in Silverstone hatte McLaren-Direktor Zak Brown zum Pressetermin gebeten. Und was der US-Amerikaner zu sagen hatte, war nichts anderes als ein sportlicher Offenbarungseid für einen der erfolgreichsten Rennställe in der Geschichte der Königsklasse.

Copyright © mittelhessen.de 2018