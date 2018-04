Wolff nimmt Ecclestones Stichelei gegen Hamilton gelassen

Vor Grand Prix in Baku

Baku (dpa) - Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat die Stichelei von Bernie Ecclestone gegen Lewis Hamilton entspannt zur Kenntnis genommen. Ecclestone «werfe eine Handgranate, und es ist dann in den Blättern», sagte Wolff am Rande des Großen Preises von Aserbaidschan in Baku.

