Auftakt als Sorgenfall: Deutschland fehlen Motorrad-Talente

WM-Saison beginnt

Doha (dpa) - Zum Start in die WM-Saison ist der deutsche Motorradsport ein Sorgenfall. Nur noch zwei deutsche Fahrer sind in diesem Jahr als Stammpiloten in der Weltmeisterschaft dabei, es dominieren schon lange die Spanier und Italiener.

Copyright © mittelhessen.de 2018