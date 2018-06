Fährt Audis DTM-Flotte auch auf dem Norisring hinterher?

Viertes Rennwochenende

Nürnberg (dpa) - Audi sucht nach dem ersten Drittel der DTM-Saison noch nach der Meister-Geschwindigkeit des Vorjahres. Am Samstag und Sonntag (jeweils 13.30 Uhr) gastiert das Deutsche Tourenwagen Masters am vierten von zehn Rennwochenenden auf dem Norisring in Nürnberg.

Copyright © mittelhessen.de 2018