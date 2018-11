Flörsch meldet sich nach Horrunfall: «Bin ok»

Formel 3 in Macao

Macao (dpa) - Sophia Flörsch hat sich nur wenige Stunden nach ihrem Horror-Unfall in Macao persönlich bei Twitter gemeldet. Sie sei ok, schrieb sie. Die 17-Jährige Münchnerin kündigte dabei auch an, dass sie an diesem Montag operiert werden soll.

